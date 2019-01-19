По стопам отца. Мик Шумахер стал членом академии Ferrari

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По стопам отца. Мик Шумахер стал членом академии Ferrari

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Фото: © Facebook/ Mick Schumacher

Сын легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с академией Ferrari. Об этом сообщает пресс-служба академии.

— Очевидно, что Ferrari с момента моего рождения занимала особое место в моём сердце и в сердце моей семьи. Поэтому я рад этой возможности и с человеческой точки зрения тоже, — отметил Шумахер.

Ранее Мик Шумахер стал победителем гоночной серии "Формула-3", а его отец Михаэль является легендой итальянской команды.

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