В Париже задержали 30 человек во время очередной акции "жёлтых жилетов"

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В Париже задержали 30 человек во время очередной акции "жёлтых жилетов"

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Фото: © Twitter/marisa

Причиной для задержания послужило ношение запрещённого оружия у участников протестов.

Во время проведения последней акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже задержали 30 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Представители правоохранительных органов уточнили, что задержали участников акции из-за наличия оружия.

Отмечается, что в целом в столице Франции акция прошла спокойно, чего нельзя сказать о Бордо, Тулузе и Марселе.

Как ранее сообщал Лайф, масштабные акции протеста во Франции начались с 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Волна демонстраций была подхвачена жителями и других стран — так, люди в жёлтых жилетах вышли на улицы Португалии, Сербии, Израиля, Бельгии и других государств.

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