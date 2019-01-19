В Париже задержали 30 человек во время очередной акции "жёлтых жилетов"

Во время проведения последней акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже задержали 30 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Представители правоохранительных органов уточнили, что задержали участников акции из-за наличия оружия.
Отмечается, что в целом в столице Франции акция прошла спокойно, чего нельзя сказать о Бордо, Тулузе и Марселе.
La foule des #GiletsJaunes à #Paris, ici à l’avenue du Maine, 19 01 2019, #PvMoctarKANE. #ActeX #Acte10 #19Janvier #19janvier2019 pic.twitter.com/Vaz8eckilv— Moctar KANE (@MoctarKane) January 19, 2019
Как ранее сообщал Лайф, масштабные акции протеста во Франции начались с 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Волна демонстраций была подхвачена жителями и других стран — так, люди в жёлтых жилетах вышли на улицы Португалии, Сербии, Израиля, Бельгии и других государств.
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