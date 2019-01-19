В одном из сёл Мордовии найдены мёртвыми четверо мужчин

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В одном из сёл Мордовии найдены мёртвыми четверо мужчин

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По предварительной версии все погибшие отравились угарным газом. Проводится проверка.

Четверо мужчин погибли в селе Козловка в Мордовии. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

— Днём 19 января 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном доме в селе Козловка Атяшевского района тела 58-летнего хозяина дома и ещё троих местных жителей в возрасте 37–58 лет, — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. В ходе осмотра места происшествия обстоятельств, говорящих о насильственном характере смерти, не выявлено.

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