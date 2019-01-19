Более 100 беженцев пропали без вести в результате крушения судна у берегов Ливии

Более 100 человек пропали без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море у берегов Ливии.
Крушение произошло в пятницу, 18 января, примерно в 80 километрах от берегов Ливии.
— По словам спасённых, на борту находилось 120 мигрантов. Таким образом, число пропавших без вести составляет 117 человек, среди них 10 женщин и два ребёнка, — сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо в своём твиттере.
Отмечается, что многие из мигрантов на борту судна являются выходцами из Западной Африки. Ещё 40 человек — граждане Судана.
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