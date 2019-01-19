Путин поздравил организаторов и гостей "Золотой маски" с 25-летием фестиваля

В сообщении глава государства отметил символичность того, что нынешний год объявлен в стране Годом театра.

Российский президент Владимир Путин направил участникам театрального фестиваля "Золотая маска" приветственное письмо. В этом году ежегодному фестивалю исполняется 25 лет.

— Конкурс-фестиваль "Золотая маска" — это, без преувеличения, одно из главных событий театрального сезона. Вот уже четверть века он знакомит аудиторию с замечательными постановками, работами талантливых режиссёров, сценаристов, художников, актёров, их интересными, нестандартными творческими решениями. Оказывает значимую поддержку небольшим коллективам и региональным театрам, которые на высочайшем профессиональном уровне воплощают в жизнь смелые, амбициозные замыслы, вносят деятельный вклад в развитие и популяризацию театрального искусства, — говорится в президентском письме.

Владимир Путин также считает важным, что лучшие спектакли фестиваля, которые выберет жюри, смогут увидеть не только москвичи и гости города на столичных площадках, но и жители других городов и даже стран в своих театрах.

Церемония вручения "Золотой маски" в этом году традиционно пройдёт 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.