В Болгарии преступная группировка переслала террористам более €25 млн

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в пособничестве террористам шестерым членам организованной преступной группировки. Об этом сообщает издание The Sofia Globe.
За четыре года члены группировки перечислили террористам более 25 миллионов евро.
Пятеро из обвиняемых являются гражданами Сирии: трое имеют постоянный вид на жительство, двое — временную регистрацию. Шестым членом является женщина из Болгарии, проживающая в Софии.
По предварительным данным, группировка с 2016 года занималась косвенным финансированием зарубежных террористических организаций. Перечисление денежных средств осуществлялось с помощью неформальной финансово-расчётной системы, получившей название "Хавала".
Помимо этого шестерых членов группировки обвиняют и в прямом участии в организации терактов. По данным прокуратуры, они закупили 100 автомобилей в Болгарии и, совершив перевозку в Сирию через территорию Турции, передали их членам террористических организаций.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени