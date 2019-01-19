В 2019 году в Москве появится 32 километра выделенных полос. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".
— Городской транспорт стал ходить регулярнее, и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по "выделенкам" проезжают 3,3 млн пассажиров. Так что в этом году обустроим ещё, больше 32 километров полос "А", — говорится в сообщении.
Как писал ранее Лайф, в начале января "выделенки" появились на Калужском шоссе и Минской улице протяжённостью 10,5 километра.
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