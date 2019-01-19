ЦОДД призвал автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

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ЦОДД призвал автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах из-за усиливающегося снегопада.

— Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но если всё-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, — говорится в сообщении организации в "Твиттере".

Как писал ранее Лайф, в воскресенье, 20 января, в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра.

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