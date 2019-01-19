Ножом в горло. В Москве убили мужчину, который заступился за девушку

Конфликт возле караоке-бара на Зелёном проспекте в Москве закончился убийством 38-летнего мужчины, пишет столичное управление СК РФ.
По данным следствия, нетрезвый 45-летний прохожий случайно задел плечом девушку, которая стояла неподалёку. Её спутнику это не понравилось, и он сделал незнакомцу замечание. В ответ подозреваемый нанёс оппоненту удар ножом в шею. Мужчина умер на месте.
Как выяснилось, предполагаемый преступник недавно вышел из тюрьмы, причём сидел за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека".
Его задержали и арестовали по ходатайству следствия. Заведено дело об убийстве.
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