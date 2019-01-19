Силы Черноморского флота следят за вошедшим в Чёрное море американским эсминцем

Силы Черноморского флота следят за эсминцем ВМС США Donald Cook, который ранее направился в Чёрное море.

Как рассказали ТАСС в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО) Минобороны, "к непосредственному наблюдению приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

В Минобороны добавили, что следить за Donald Cook будут при помощи электронных и технических средств флота.

Также в НЦУО сообщили, что американский миноносец зашёл в акваторию Черного моря в 20:50 мск. При этом, согласно международной конвенции Монтрё, время пребывания Donald Cook в Чёрном море не должно превысить 21 сутки.