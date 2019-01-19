Мать забыла ребёнка в маршрутке в Йошкар-Оле

Жительница Йошкар-Олы потеряла своего ребёнка по дороге в детский сад, пишет местный портал pg12. Сообщается, что женщина оставила малыша в маршрутке.
О происшествии рассказала одна из пассажирок. По словам женщины, она слышала, как водителя по радиосвязи спросили, нет ли в салоне "лишнего ребёнка".
Выяснилось, что мать пропавшего в панике обратилась к первому попавшемуся шофёру и объяснила, что вышла из маршрутки и не заметила, что малыша рядом нет.
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