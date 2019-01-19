В США из-за снегопадов отменено более 6,7 тысячи рейсов

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В США из-за снегопадов отменено более 6,7 тысячи рейсов

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Фото: © Flickr/Quinn Dombrowski

Из-за снегопадов в центральной и северо-восточной частях США было отменено 6783 рейса. Об этом сообщает сайт FlightAware.

По данным телеканала CNN, последствия непогоды могут коснуться 100 миллионов человек, проживающих на территории между штатами Миссури и Мэн.

Так, в штатах Теннеси и Миссисипи продолжаются дожди и грозы, в Иллинойсе, Мичигане и Огайо бушуют метели, а в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания синоптики ожидают обильный снегопад с дождём.

Отмечается, что в связи с непогодой губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо запретил вождение автобусов и грузовиков с прицепом на большей части дорог штата. Также ограничено движение поездов.

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