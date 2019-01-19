Рогозин заявил о готовности к созданию новой ракеты для полётов к Луне и Марсу

В НИИ машиностроения в Королёве обсудили строительство новой российской космической ракеты "Енисей", сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
— Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, — написал он.
В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - ведущем научном центре @roscosmos (г.Королёв) подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса pic.twitter.com/PH2uNk6BoD— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 19, 2019
Как ранее писал Лайф, название новой ракеты Рогозин впервые упомянул в начале января. Тогда он сообщил, что составлен детальный план-график её создания к 2028 году.
Над проектом работают специалисты РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и Центра имени Хруничева.
Сверхтяжёлую ракету "Енисей" сначала будут использовать для доставки грузов на околоземную орбиту, а в дальнейшем планируют летать на ней в дальний космос, в том числе к Луне и Марсу.
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