Журналист погиб во время столкновений в Триполи

Ливийский репортёр Мухаммед бен Халифа погиб, освещая вооружённые столкновения в Триполи.
Как сообщает издание Afrigatenews, бен Халифа являлся журналистом агентства Associated Press.
Отмечается, что фотокорреспондент оказался 15-й жертвой стычек, идущих на южной окраине Триполи в районе Каср Бен-Гашир.
Ранее поступали данные о 14 убитых, в числе которых трое мирных жителей и 10 бойцов враждующих вооружённых фракций. Также было ранено 60 человек.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени