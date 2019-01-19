Журналист погиб во время столкновений в Триполи

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Журналист погиб во время столкновений в Триполи

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Фото: © Flickr/photographypage.in

Ливийский репортёр Мухаммед бен Халифа погиб, освещая вооружённые столкновения в Триполи.

Как сообщает издание Afrigatenews, бен Халифа являлся журналистом агентства Associated Press.

Отмечается, что фотокорреспондент оказался 15-й жертвой стычек, идущих на южной окраине Триполи в районе Каср Бен-Гашир.

Ранее поступали данные о 14 убитых, в числе которых трое мирных жителей и 10 бойцов враждующих вооружённых фракций. Также было ранено 60 человек.

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