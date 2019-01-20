"Ничего не делают". Трамп пожаловался на позицию Мексики по мигрантам

Американским пограничным службам удалось остановить две последних группы мигрантов, которые пытались проникнуть в страну из Мексики, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Он посетовал, что в борьбе с нелегалами Штаты не получают никакой помощи от соседнего государства.
— Мексика ничего не делает, чтобы остановить караван, который уже полностью сформирован и направляется в Соединённые Штаты, — заявил Трамп.
Он добавил, что многим не удаётся незаконно пробраться в США, однако чтобы их остановить, приходится задействовать немало пограничников. Проблему можно было бы решить куда проще с помощью стены, подчеркнул глава Белого дома.
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