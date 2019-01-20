"Ничего не делают". Трамп пожаловался на позицию Мексики по мигрантам

Глава Белого дома добавил, что там, где нет стены, остановить поток нелегалов "нелегко".

Американским пограничным службам удалось остановить две последних группы мигрантов, которые пытались проникнуть в страну из Мексики, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Он посетовал, что в борьбе с нелегалами Штаты не получают никакой помощи от соседнего государства.

— Мексика ничего не делает, чтобы остановить караван, который уже полностью сформирован и направляется в Соединённые Штаты, — заявил Трамп.

Он добавил, что многим не удаётся незаконно пробраться в США, однако чтобы их остановить, приходится задействовать немало пограничников. Проблему можно было бы решить куда проще с помощью стены, подчеркнул глава Белого дома.