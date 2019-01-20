Во Франции десятки "жёлтых жилетов" ворвались в тюрьму

Около 50 "жёлтых жилетов" ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, протестующие ворвались на территорию исправительного учреждения, требуя освободить четверых "своих товарищей", которых суд приговорил к заключению за "насилие в отношении жандармов". Отмечается, что через некоторое время "жёлтые жилеты" покинули тюрьму.

Напомним, во Франции десятую субботу подряд проходят акции протеста против политики властей республики. Десятки тысяч недовольных по всей стране выходят на демонстрации в униформе дорожных рабочих.