Ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале

В Махачкале во время пожара в жилом доме погибла 15-летняя девочка, ещё два человека госпитализированы, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в доме проживало шесть человек, включая двоих детей.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавшими оказались 13-летний мальчик и его 70-летний дедушка.
Причины пожара выясняются. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени