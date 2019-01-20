Ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале

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Ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В Махачкале во время пожара в жилом доме погибла 15-летняя девочка, ещё два человека госпитализированы, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в доме проживало шесть человек, включая двоих детей.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавшими оказались 13-летний мальчик и его 70-летний дедушка.

Причины пожара выясняются. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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