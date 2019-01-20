Трамп предложил новый план по прекращению шатдауна

Представители демократической партии отвергли план ещё до его предложения на основе утечек в СМИ.

Президент США Дональд Трамп предложил новый план по завершению шатдауна в американском правительстве. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, глава Белого дома не отказывается от строительства стены на границе с Мексикой и требует выделить на неё 5,7 миллиарда долларов. В качестве компромисса он предложил продлить действие распоряжения Барака Обамы, по которому сотни тысяч жителей США, нелегально привезённых в страну в детстве, были защищены от депортации.

В то же время отмечается, что демократы отвергли план Трампа ещё до его официального предложения, основываясь на утечках в СМИ.