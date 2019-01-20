Учёные рассказали, как избавиться от страданий из-за боли

Последние исследования экспертов Стэнфордского университета помогли найти способ избавиться от страданий, которые вызывают боль. Об этом пишет Science.
Учёные провели эксперименты на мышах и выяснили, что эмоциональную реакцию на боль вызывает воздействие на особое миндалевидное тело в мозгу.
В рамках теста исследователи с помощью специальной инъекции заблокировали работу этой миндалины у животных.
После этого грызуны продолжали чувствовать боль физически и реагировать на неё (например, отдёргивать лапы, прикасаясь к горячему), но уже не избегали новых встреч с раздражителем.
Учёные полагают, что точно так же можно воздействовать на мозг человека. Они намерены использовать это открытие для создания новых обезболивающих препаратов.
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