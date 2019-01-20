Учёные рассказали, как избавиться от страданий из-за боли

Учёные выяснили, что за эмоциональную реакцию на болевые ощущения отвечают особые нейроны и их можно "отключить".

Последние исследования экспертов Стэнфордского университета помогли найти способ избавиться от страданий, которые вызывают боль. Об этом пишет Science.

Учёные провели эксперименты на мышах и выяснили, что эмоциональную реакцию на боль вызывает воздействие на особое миндалевидное тело в мозгу.

В рамках теста исследователи с помощью специальной инъекции заблокировали работу этой миндалины у животных.

После этого грызуны продолжали чувствовать боль физически и реагировать на неё (например, отдёргивать лапы, прикасаясь к горячему), но уже не избегали новых встреч с раздражителем.

Учёные полагают, что точно так же можно воздействовать на мозг человека. Они намерены использовать это открытие для создания новых обезболивающих препаратов.