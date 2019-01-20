К программе лояльности карты "Тройка" за полгода присоединилось 200 тыс. человек

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К программе лояльности карты "Тройка" за полгода присоединилось 200 тыс. человек

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

К программе лояльности "Город" карты "Тройка" присоединилось более 200 тысяч человек за полгода работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Количество пользователей превысило 200 тысяч, а общая сумма покупок с "Тройкой" у партнёров — больше 730 млн рублей, — написал Собянин в "Твиттере".

Градоначальник напомнил, что участники программы лояльности получают различные скидки в магазинах, кафе, аптеках и даже в метрополитене.

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