К программе лояльности карты "Тройка" за полгода присоединилось 200 тыс. человек

К программе лояльности "Город" карты "Тройка" присоединилось более 200 тысяч человек за полгода работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Количество пользователей превысило 200 тысяч, а общая сумма покупок с "Тройкой" у партнёров — больше 730 млн рублей, — написал Собянин в "Твиттере".

Градоначальник напомнил, что участники программы лояльности получают различные скидки в магазинах, кафе, аптеках и даже в метрополитене.