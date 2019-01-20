Сирия закупила у России 200 тысяч тонн пшеницы

Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы в первый месяц нового года. Об этом рассказал гендиректор Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим в интервью газете Al-Ba'ath.

По его словам, пшеница была куплена в кредит по цене 135 тысяч лир (311 долларов. — Прим. Лайфа) за тонну. Реализация аналогичного контракта также ожидается в феврале.

Касим отметил, что такое количество закупок российского зерна связано с тем, что в 2018 году Сирия произвела всего 1,2 миллиона тонн пшеницы, что является рекордно маленьким показателем за последние 29 лет.