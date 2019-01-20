Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти

В Тольятти в результате столкновения легковушки и маршрутного автобуса были ранены шесть человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель автомобиля Subaru "выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещён), и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot".

Всего в салоне маршрутки находилось 10 человек. Причины аварии уточняются.