Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти

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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В Тольятти в результате столкновения легковушки и маршрутного автобуса были ранены шесть человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель автомобиля Subaru "выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещён), и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot".

Всего в салоне маршрутки находилось 10 человек. Причины аварии уточняются.

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