СМИ: Число жертв авиаудара коалиции в Сирии достигло 31

Все они были мирными жителями. Люди погибли, пытаясь сбежать от террористов ИГИЛ.

Возросло количество погибших в результате авиаудара международной коалиции по деревне Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, пишет al-Watan.

— Число погибших в результате авиаудара международной коалиции возросло до 31 человека, десятки ранены. Все они — мирные жители, члены трёх семей, — сообщается в публикации.

По данным газеты, жертвы попали под удар в попытке сбежать от боевиков ИГИЛ*. Ранее Лайф сообщал о 20 погибших.

Коалиция бомбит город Хаджин и окрестные деревни под предлогом борьбы с террористами и поддержки "Сирийских демократических сил". В СМИ не раз писали о гибели мирных жителей и использовании при авиаударах белого фосфора.

МИД Сирии обратился в ООН с требованием принять меры, чтобы остановить коалицию.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.