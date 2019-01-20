СМИ: Число жертв авиаудара коалиции в Сирии достигло 31

Возросло количество погибших в результате авиаудара международной коалиции по деревне Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, пишет al-Watan.
— Число погибших в результате авиаудара международной коалиции возросло до 31 человека, десятки ранены. Все они — мирные жители, члены трёх семей, — сообщается в публикации.
По данным газеты, жертвы попали под удар в попытке сбежать от боевиков ИГИЛ*. Ранее Лайф сообщал о 20 погибших.
Коалиция бомбит город Хаджин и окрестные деревни под предлогом борьбы с террористами и поддержки "Сирийских демократических сил". В СМИ не раз писали о гибели мирных жителей и использовании при авиаударах белого фосфора.
МИД Сирии обратился в ООН с требованием принять меры, чтобы остановить коалицию.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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