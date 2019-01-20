Саудовская Аравия и ОАЭ создадут совместную криптовалюту

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создать совместную криптовалюту. Об этом сообщает агентство WAM.

По данным агентства, о данной инициативе было объявлено на прошедшем заседании исполкома координационного совета, который возглавляют наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и наследный принц ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

Отмечается, что целью создания криптовалюты является облегчение платежей между двумя странами, развитие технологий, а также изучение влияния общей валюты на монетарную политику государств.