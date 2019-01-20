В МИД России предупредили об отмене тысячи авиарейсов из-за непогоды в США

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В МИД России предупредили об отмене тысячи авиарейсов из-за непогоды в США

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Фото: © Twitter/Airport Webcams‏

Министерство иностранных дел России предупредило о сложных погодных условиях в центре и на северо-востоке США.

В аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменили более тысячи авиарейсов, сообщили в ведомстве.

— В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введён режим чрезвычайного положения, — написано на странице МИД РФ в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, из-за снегопадов в США в общей сложности не вылетело 6783 рейса. Последствия непогоды, по прогнозам, могут коснуться 100 миллионов человек.

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