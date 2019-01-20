Спасатели ликвидировали два пожара на судах на Москве-реке

Пожарные ликвидировали два возгорания на судах, стоящих на Москве-реке. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

— Рядом происходило два события. Первое — по улице Свободы. Здесь горел, предположительно, дебаркадер. А также в 00:45 ликвидировали загорание на заброшенном судне по адресу Крылатский мост, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

В МЧС также отметили, что площадь возгорания дебаркадера составила 30 квадратных метров. Пожар на судне был ликвидирован в 00:20.