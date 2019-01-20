"Дорого заплатим". Евродепутат предупредил о последствиях трусливости ЕС в Сирии

Депутат Европарламента от Партии зелёных Михель Раймон выразил мнение, что Евросоюз проявляет "трусливую беспринципность" в Сирии. Об этом он рассказал изданию Standard.

По мнению парламентария, вторжение, которым Турция грозит Сирии, может обернуться серьёзной опасностью для Европы.

Раймон заявил, что в авангарде наступления будут не регулярные войска, а исламистские наёмники и неофициальные отряды. И если они доберутся до тюрем, где сидят осуждённые в ЕС боевики ИГИЛ*, то эти боевики окажутся на свободе и смогут беспрепятственно снова отправиться в Европу, подчеркнул депутат.

Он добавил, что до сих пор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана останавливало присутствие в Сирии американских войск. Но теперь, как отметил Раймон, эти войска уходят, а Европа бездействует, позволяя турецкому лидеру шантажировать её кризисом с беженцами.

— За свою трусливую беспринципность нам придётся заплатить высокую цену, — заявил он.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп пригрозил "экономически истощить" Турцию, если она атакует курдов в Сирии. В Анкаре на это ответили, что готовы остаться "без еды и воды", но защищать свои интересы.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.