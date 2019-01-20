"Крепкий орешек" выставил на продажу свой особняк за $13 млн

Американский актёр Брюс Уиллис решил выставить на продажу свой особняк в Нью-Йорке за 12,95 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Mansion Global.

Отмечается, что дом и участок в 9 гектаров расположены в округе Уэстчестер, площадь особняка — 840 кв.м. В нём есть пять спален, просторная гостиная и винный погреб. Также на участке находится три домика для гостей.

Издание сообщает, что актёр купил дом в 2014 году за 12 миллионов долларов. Теперь он хочет продать его и переехать с семьёй на Западное побережье США.