На Луну за свой счёт. Россия переделает "Союз" без участия NASA

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На Луну за свой счёт. Россия переделает "Союз" без участия NASA

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Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Россия разработает модифицированную версию космического корабля "Союз" без помощи американской стороны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

— НАСА оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счёт, — сказал агентству собеседник.

Как ранее писал Лайф, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о просьбе американского космического агентства создать новую версию космического корабля "Союз" для полётов на Луну.

Позже стало известно, что уже есть предварительный вариант схемы полёта. Она предусматривает запуск корабля не с Земли, а с орбиты МКС, куда его вместе с разгонным блоком доставят на ракетах-носителях "Союз-2.1а".

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