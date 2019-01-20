Российский спутник "Арктика-М" запустят в июне 2019 года

Он будет собирать информацию для синоптиков и поможет составлять более точные прогнозы погоды.

Первый российский спутник "Арктика-М" для наблюдений за погодой и климатом отправится на околоземную орбиту в июне 2019 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что таких спутников будет два. Второй планируют запустить в 2021 году.

Аппараты будут вращаться вокруг Земли по эллиптической орбите: они будут то приближаться к поверхности планеты, то удаляться от неё и таким образом делать изображения разного масштаба.

Кроме того, скорость их движения будет отличаться от скорости вращения Земли, к тому же спутники будут менять ракурс. Всё это тоже поможет получать максимум информации.

Задача "Арктики-М" — посылать синоптикам оперативные данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это нужно для более точных краткосрочных прогнозов погоды, а ещё для изучения глобальных изменений климата.