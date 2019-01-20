"Любит рыбку". На Камчатке обнаружили второго медведя-Жруна

На Камчатке обнаружен второй Жрун — медведь, который до сих пор не залёг в спячку. Об этом рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

— На Курильском озере возле кордона "Озёрной" объявился Жрун-2. Просто, пока нерестится нерка, он ест. Напомним, это не шатун, а обычный, здоровый зверь, который любит рыбку, — говорится в сообщении на странице заповедника в "Фейсбуке".

Сотрудники Кроноцкого также напомнили, что медведи впадают в спячку из-за нехватки пищи, а не для того, чтобы выспаться.