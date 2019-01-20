Астрономы рассказали, где лучше всего наблюдать лунное затмение 21 января

Лучше всего предстоящее затмение Луны будет видно на американских континентах, но в европейской части России его тоже можно будет понаблюдать, рассказал РИА "Новости" ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.

По его словам, россиян ждёт частное полутеневое затмение, а в полную фазу оно войдёт перед самым заходом за горизонт. В Москве заход Луны будет в 8:46.

Учёный подчеркнул, что наблюдать затмение вполне можно будет невооружённым глазом, а желающим вооружиться телескопом стоит использовать нейтральные фильтры, поскольку Луна даже в тени — яркий небесный объект.