В США прошли протестные "женские марши"

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В США прошли протестные "женские марши"

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Фото: © Twitter/United We Dream

Протестные "женские марши" прошли в ряде крупнейших городов США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов акции.

Участники маршей требовали соблюдать права женщин, сексуальных и расовых меньшинств, а также негативно высказывались в адрес политики президента США Дональда Трампа. Отмечается, что многие участники поддерживают демократическую партию, но само шествие не имеет с ней связи.

Напомним, это уже третий ежегодный марш. Первый прошёл в январе 2017 года после инаугурации Трампа. Тогда "женский марш" в Вашингтоне собрал 100 тысяч человек. В этом году в акции приняли участие только пять тысяч столичных жителей.

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