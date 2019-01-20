Эстонский журналист призвал направить ракеты на Петербург

Журналист из Эстонии Вахур Кооритс выступил за размещение на территории своей страны ракет, которые могли бы поразить Петербург.

Кооритс также призвал приобрести военные корабли для создания помех российскому торговому флоту.

По мнению журналиста, столь радикальные меры якобы помогут Таллину в "сдерживании" Москвы.

— Сдерживание для нападающего — это страх того, что при нападении он сам будет побит, — заявил Кооритс.

Он отметил, что в случае, если ракеты будут направлены в сторону Петербурга, где находятся штаб Западного военного округа и ВМФ РФ, это якобы окажет психологическое давление на Москву.

Кроме того, Кооритс заявил, что необходимо захватывать и топить торговые суда, которые направляются в российские порты, чтобы вынудить судовладельцев отказаться от сотрудничества с РФ. Таким образом, по мнению журналиста, российская стороны может оказаться под давлением и рискует потерять каналы для экспорта нефтепродуктов.