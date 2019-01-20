Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор не уехал из Латвии

По словам известного композитора, жизнь и работа на родине являются его способом проявить патриотизм и помочь стране.

Известный композитор, пианист и дирижёр Раймонд Паулс рассказал, почему до сих пор живёт в Латвии.

— Я здесь живу, работаю, никуда не собираюсь уезжать. Работать здесь — это моё понятие патриотизма. Не лозунги кричать, а самим что-то делать, постараться, чтобы эта страна была на каком-то уровне, — сказал композитор в интервью радиостанции Baltkom.

Паулс также отметил, что недоволен политикой своей страны, и высказал мнение, что Латвии не хватает одарённых политиков. В то же время композитор рассказал, что жалеет о том, что когда-то сам "впутался в политические дела" и согласился стать министром культуры.