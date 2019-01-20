В Барнауле из-за аварии более 50 домов остались без отопления

На месте происшествия работают бригады теплосетевой компании и сотрудников городской ГО ЧС.

В Барнауле в результате повреждения трубопровода на улице Горно-Алтайской 52 дома и несколько детских садов и школ остались без отопления. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.

На месте происшествия работают бригада местной теплосетевой компании, а также представители ГО ЧС по городу, всего 14 человек и семь единиц техники. Повреждение было обнаружено в районе 1:00 по московскому времени. Причиной ЧП стало повреждение трубопровода диаметром 300 мм.

Авария находится на контроле главы Барнаула Сергея Дугина. В жилых помещениях ведётся мониторинг температурного режима.