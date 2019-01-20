Мария Шарапова покидает Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила австралийке Эшли Барти в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.
Well played @MariaSharapova.— #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2019 г.
See you soon. #AusOpen pic.twitter.com/AYRTEtVNvM
Матч продолжался 2 часа 25 минут, а экс первая ракетка мира проиграла в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 4:6.
В четвертьфинале Барти встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая не испытала особых проблем в матче с Амандой Анисимовой из США — 6:2, 6:1.
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