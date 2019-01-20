Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страны

Конституционный суд Демократической Республики Конго объявил Феликса Чисекеди победителем президентских выборов. Об этом сообщает портал Actualite.

Так, суд постановил, что Чисекеди победил "простым большинством голосов". Отмечается, что его оппонент Мартин Файулу не смог предоставить доказательств неточности при подсчёте голосов.

Напомним, из-за технических проблем президентские выборы в ДРК состоялись не 23-го, а 30 декабря.