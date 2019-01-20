На Украине назвали условие начала войны с Россией

Возможный контроль США газотранспортной системы Незалежной может представлять стратегический риск.

Война между Россией и Украиной может начаться в том случае, если газопровод "Северный поток — 2" не будет построен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

— Если его ("Северного потока — 2") не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны, — сказал Раимов, добавив, что в обратном случае Москве не будет интересен Киев с экономической точки зрения.

Возможный контроль США газотранспортной системы Незалежной, по мнению эксперта, может представлять стратегический риск. Кроме того, поставки сжиженного газа из Штатов в Европу могут принести экономике РФ многомиллиардные убытки, что приведёт к началу войны.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова рассмотреть возможность транзита газа через Украину.