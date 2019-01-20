Число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 76

Жертвами взрыва газа в мексиканском штате Идальго стали по меньшей мере 76 человек. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на местные власти.

Слова соболезнования родным и близким погибших направили власти Кубы. В США заявили о готовности оказать Правительству Мексики поддержку и помощь в ликвидации последствий трагедии.

Напомним, 18 января в тот момент, когда 350 местных жителей подошли с канистрами к месту незаконной врезки в газопровод, произошёл взрыв. Ранее сообщалось о 71 погибшем.