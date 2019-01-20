Эстонские женщины провели марш за равноправие полов

Участницы акции надели на себя самостоятельно изготовленные шапки, шарфы, рукавицы или носки красного, розового или лилового цвета.

В Таллине прошёл первый марш женщин за равноправие полов и отсутствие гендерной дискриминации. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в марше участвовали и мужчины, а сама акция стала первой в истории Эстонии.

Участницы надели на себя самостоятельно изготовленные шапки, шарфы, рукавицы или носки красного, розового или лилового цвета. При этом марш не был направлен против мужчин, а его целью было предотвратить неравенство полов в стране.

— Разрыв в уровне зарплат, направленное против женщин насилие и гендерная дискриминация — это проблемы, которые действительно существуют в Эстонии, — заявила заместитель председателя парламентского объединения женщин Терье Трей.

Ранее Лайф рассказывал о прошедшем в ряде крупных городов США марше женщин. В числе прочего участницы высказывали недовольство действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.