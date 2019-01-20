СМИ: Французские власти требуют от Японии слияния Renault и Nissan Motor

Французскому правительству принадлежит около 15% Renault, которая в свою очередь контролирует 43,4% Nissan.

Власти Франции заявили официальному Токио, что собираются добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan Motor в единый холдинг, а также постараются ускорить избрание нового директора компании, сообщает Nikkei.

Делегация, среди членов которой был Мартэн Виал — директор Renault, посетила Японию, чтобы передать намерения Парижа японским чиновникам. Renault возобновила свои попытки к слиянию после ареста экс-директора Nissan Карлоса Гона. Nissan выступила против слияния, ожидая, что французское правительство, которое является акционером Renault, сможет влиять на весь японский рынок.

Альянс Renault — Nissan создан в 1999 году. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.

Ранее Лайф рассказывал, что бывшего исполнительного директора Nissan Карлоса Гона арестовали за махинации, суд многократно продлевал его арест. Оказалось, что после критики в том, что у него большая зарплата — два миллиарда японских йен (около 18 млн долларов) в год, — Гон решил официально урезать её в два раза. Однако все те деньги, от которых отказался, он намеревался получить одновременно как выходное пособие, когда покинет свой пост.