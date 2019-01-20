На параде в Лаосе показали российские танки Т-72

Техника в республику поставляется согласно договорённостям, достигнутым в ходе визита Сергея Шойгу.

На параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса показали российские танки Т-72 и боевые машины БРДМ-2М. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве также отметили, что техника в республику поставляется согласно договорённостям, которые были достигнуты в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.

— Кроме того, во Вьентьяне, согласно соглашению между правительствами Российской Федерации и Лаосской Народно-Демократической Республики, открыто представительство Минобороны РФ, — также указано в сообщении.

Российскую делегацию на мероприятии возглавил начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский.