В Японии умер старейший мужчина на земле

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В Японии умер старейший мужчина на земле

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Масадзо Нонака. Фото: © с официального сайта Книги рекордов Гиннесса 

В рейтинге самых пожилых людей он занимал примерно 30-е место. Все остальные позиции перед ним занимали женщины.

В Японии скончался Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на земле. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Нонака умер в воскресенье 20 января в возрасте 113 лет в своём доме в посёлке Асёро на острове Хоккайдо. Последние годы он провёл вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн".

В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место, а все остальные позиции перед ним занимали женщины.

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