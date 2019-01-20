В Японии умер старейший мужчина на земле

В Японии скончался Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на земле. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Нонака умер в воскресенье 20 января в возрасте 113 лет в своём доме в посёлке Асёро на острове Хоккайдо. Последние годы он провёл вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн".
В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место, а все остальные позиции перед ним занимали женщины.
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