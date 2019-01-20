Пушков посоветовал кораблям ВМС США держаться подальше от российских берегов

По мнению сенатора, никакого отношения к безопасности заход американских военных в Чёрное море не имеет.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что прибытие американского эсминца "Дональд Кук" в акваторию Чёрного моря не имеет никакого отношения к безопасности США.

— Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов, — написал он в своём твиттере.

Напомним, в субботу, 19 января, эсминец ВМС США "Дональд Кук" направился в акваторию Чёрного моря для участия в операциях для обеспечения безопасности в этом регионе вместе с союзниками по НАТО. В Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота будут следить за эсминцем при помощи электронных и технических средств флота.