В Афганистане боевики атаковали кортеж губернатора, есть погибшие

По меньшей мере восемь человек погибло и более десяти пострадало в результате нападения на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV.
По данным телеканала, злоумышленники направили заминированную машину в автоколонну, где находился автомобиль губернатора. Сам Анвар Ишакзай выжил.
Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.
* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.
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