В Афганистане боевики атаковали кортеж губернатора, есть погибшие

Сам глава провинции не пострадал. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

По меньшей мере восемь человек погибло и более десяти пострадало в результате нападения на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, злоумышленники направили заминированную машину в автоколонну, где находился автомобиль губернатора. Сам Анвар Ишакзай выжил.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.