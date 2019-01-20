В Екатеринбурге и Новосибирске проходят полуфиналы конкурса "Лидеры России"

В течение двух основных дней полуфинала конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. Уже завтра, 21 января, будут подведены результаты и определены финалисты от обоих федеральных округов.

Первые очные региональные полуфиналы конкурса управленцев "Лидеры России" проходят в Екатеринбурге и Новосибирске. Торжественные церемонии открытия прошли в субботу 19 января.

В церемонии открытия полуфинала по Уральскому федеральному округу приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов, первый заместитель главы Свердловской области Алексей Орлов, а также руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

— Как и в прошлом году, назначение на высокие должности не является основной целью конкурса, но в этом году к нам присоединилось много партнёров — серьёзных крупных партнёров. И я практически не сомневаюсь, что мы сможем для наших успешных участников предложить ещё больше карьерных возможностей по итогам этого конкурса, — сказал Комиссаров на церемонии открытия полуфинала "Лидеров России".

По его словам, региональный этап конкурса даёт участникам возможность найти единомышленников и объединиться для реализации самых разных проектов. Комиссаров также пожелал присутствующим насладиться общением друг с другом и провести эти дни ярко.

В полуфинале по УрФО принимают участие 253 человека. Ранее они успешно прошли контрольное компьютерное тестирование, подтвердив тем самым свои высокие результаты дистанционного отбора. Среди полуфиналистов — 94 участника из Свердловской области, из Челябинской области — 48, из Ханты-Мансийского АО — Югры — 43, из Тюменской области — 42, из Ямало-Ненецкого АО — 21, из Курганской области — 5. Всего на старте "Лидеров России" поступило более 21 тысячи заявок от представителей УрФО.

Торжественную церемонию открытия конкурса в Новосибирске посетили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области, наставник конкурса Александр Бурков, губернатор Алтайского края, наставник конкурса Виктор Томенко и ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау.

Обратившись к присутствующим, Сергей Меняйло отметил, что конкурс воспитывает в его участниках, помимо всего прочего, инициативность, неравнодушие и "желание проявить себя ради остальных".

— Если мы неравнодушны — мы никогда не пройдём мимо негатива, мы не закроем глаза на то, на что их нельзя закрывать. Мы всегда будем активными участниками всех событий в нашей стране. И потому даже те, кто смог заявиться, но не прошёл в полуфинал, всё равно показали элемент активности, воспитали его в себе, — добавил полпред президента РФ в СФО.

К участию в полуфинале от Сибирского федерального округа допущены 244 человека. Из них от Новосибирской области — 69 человек, от Красноярского края — 48, от Томской области — 32, от Омской области — 25, от Иркутской области — 24, от Кемеровской области — 20, от Алтайского края — 19, от Республики Хакасия — 5, от Тывы — 1 и от Алтая — 1.

В течение двух основных дней полуфинала конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. Уже завтра, 21 января, будут подведены результаты и определены финалисты от обоих федеральных округов.