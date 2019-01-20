"Пример огромной энергии". Медведев поздравил композитора Дашкевича с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием композитора, заслуженного деятеля искусств России Владимира Дашкевича. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
— Вам подвластны самые разные жанры музыкального искусства. Ваше творчество неизменно удивляет своей яркостью, разнообразием, оригинальностью и выразительностью, — говорится в тексте послания.
Медведев также подчеркнул, что без музыки, которую Дашкевич написал для множества фильмов, невозможно представить отечественный кинематограф.
Композиции Дашкевича всегда звучат современно, а среди поклонников творчества есть люди разных возрастов.
— А для коллег вы остаётесь примером огромной энергии и работоспособности, — отметил глава кабмина.
Владимир Дашкевич получил широкую известность как автор музыки к множеству советских и российских фильмов, в числе которых "Бумбараш", цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Двенадцать" и другие.
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