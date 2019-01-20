"Пример огромной энергии". Медведев поздравил композитора Дашкевича с юбилеем

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"Пример огромной энергии". Медведев поздравил композитора Дашкевича с юбилеем

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Владимир Дашкевич. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Глава правительства также отметил, что без музыки, созданной композитором для кино, невозможно представить множество советских лент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием композитора, заслуженного деятеля искусств России Владимира Дашкевича. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

— Вам подвластны самые разные жанры музыкального искусства. Ваше творчество неизменно удивляет своей яркостью, разнообразием, оригинальностью и выразительностью, — говорится в тексте послания.

Медведев также подчеркнул, что без музыки, которую Дашкевич написал для множества фильмов, невозможно представить отечественный кинематограф.

Композиции Дашкевича всегда звучат современно, а среди поклонников творчества есть люди разных возрастов.

— А для коллег вы остаётесь примером огромной энергии и работоспособности, — отметил глава кабмина.

Владимир Дашкевич получил широкую известность как автор музыки к множеству советских и российских фильмов, в числе которых "Бумбараш", цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Двенадцать" и другие.

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