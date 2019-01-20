Под Саратовом локомотив столкнулся с легковушкой

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом грузового поезда.

В Саратовской области в ночь на воскресенье 20 января локомотив грузового поезда столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА "Новости".

— По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Renault Duster выехал под запрещающий световой и звуковой сигнал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом грузового состава № 3105, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и его пассажир. Оба были госпитализированы. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

В пресс-службе Приволжской железной дороги заявили, что авария произошла по вине водителя автомобиля: он выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, а из-за небольшого расстояния между поездом и авто избежать столкновения не удалось.