Путин поздравил жителей Новгородской области с годовщиной освобождения города

Президент отметил, что подвиг тех, кто освободил город, а потом восстанавливал его после войны, навсегда останется в памяти людей.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием освобождения Великого Новгорода от фашистских захватчиков. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что Великий Новгород всегда был "надёжным форпостом России", который на протяжении столетий стойко выдерживал "натиск неприятельских полчищ". Подвиг тех, кто освободил город от осады, длившейся почти тысячу дней, а также тех, кто восстанавливал город после войны, навсегда останется в памяти людей.

— Сегодня Великий Новгород с честью носит почётное звание Города воинской славы. Важно, что вы искренне любите родной край, гордитесь героическими страницами его ратной летописи, с огромным уважением относитесь к ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим нам мир и счастье жить в свободной стране, — говорится в телеграмме.

Великий Новгород был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции, конечным итогом которой стало снятие блокады Ленинграда.